Минниханов и Хуснуллин открыли после ремонта ДК им. Саид-Галиева в Дербышках

Сегодня в Дербышках после капитального ремонта открылся Дворец культуры им. С. Саид-Галиева. На открытие приехали заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин, президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев, премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

ДК в Дербышках — один из старейших в Казани, он был построен в 1959 году. Памятник архитектуры Сталинской эпохи назван в честь советского партийного деятеля Сахиб-Гарея Саид-Галиева.

Хуснуллин отметил, что ремонт ДК завершили в срок, несмотря на пандемию коронавируса, и вспомнил, что бывал здесь ребенком. «Я помню этот ДК, помню, как мы приезжали сюда еще детьми. Потом в какие-то годы он был не в самом лучшем состоянии», — сказал вице-премьер России.

Минниханов напомнил, что ремонт дворцов культуры и строительство сельских клубов входит в нацпроекты, определенные президентом России Владимиром Путиным.

«Мы будем и впредь продолжать работу в данном направлении. У нас еще несколько серьезных объектов в этом году. Это Алафузовский театр, Дворец культуры железнодорожников в поселке Юдино, культурный центр «Чулпан» и ряд других проектов», — рассказал президент Татарстана.

Капитальный ремонт в здании начался летом прошлого года. Помещения ДК им. С. Саид-Галиева оформлены уникальными люстрами и бра, лепниной, выполненной в художественных мастерских Ленинграда. Поэтому особое внимание уделили реставрационной работе.

Рано утром Хуснуллин на вертолете облетел трассировку дороги Москва — Казань.

