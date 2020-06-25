Метшин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня проголосовал по поправкам в Конституцию РФ. На избирательный участок №44 в здании физического факультета КФУ он пришел вместе с женой Гульнарой Метшиной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Метшин прикрепился к этому участку потому, что это ближайший избирательный пункт к месту работы. Кроме того, в свое время мэр города учился в стенах Казанского университета.

В первый день голосования избирательный участок посетил и президент Татарстана Рустам Минниханов.