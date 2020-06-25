В Казани организовали мобильный пункт для голосования на базе пассажирского автобуса — фото

Фото: Александр Артемьев

Сегодня в Татарстане стартовало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. С 8.00 до 13.00 можно проголосовать на придомовых территориях в районах, а с 14.00 до 20.00 — в помещениях.

Один из мобильных пунктов для голосования сегодня появился во дворе дома на улице Назарбаева, неподалеку от Татарской филармонии. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени». Пункт представляет из себя пассажирский автобус без номера маршрута и с табличками на боку.

На входе сотрудник в защитном костюме замеряет температуру и всем выдает маски и перчатки. Помимо сотрудников ТИК, там также присутствует сотрудник Росгвардии.

Сотрудница ТИК пояснила, что мобильные пункты в течение срока голосования меняют места дислокации и завтра этот автобус будет базироваться уже у другого участка.

