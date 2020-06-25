Рустам Минниханов вновь возглавил национальный рейтинг губернаторов
Президент Татарстана Рустам Минниханов занял первое место в национальном рейтинге глав регионов в мае — июне от Центра коммуникаций «Рейтинг».
В топ-3 также вошли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Последние три строчки заняли губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (83-е место), глава Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров (84-е место) и глава Хакасии Валентин Коновалов (85-е место). По итогам марта — апреля Минниханов также занял первое место в данном рейтинге.ОбществоВласть Татарстан
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