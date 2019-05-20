Итоги дня: инаугурация Зеленского, встреча Минниханова с Москальковой, кадровые перестановки в Башкирии

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 20 мая.



Сегодня прошла инаугурация Владимира Зеленского, он вступил в должность президента Украины. Во время церемонии он объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны уходит в отставку.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Стороны обсудили итоги заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в РФ.

По итогам 2018 года прокурор Татарстана Илдус Нафиков получил доход в размере 3,6 млн рублей. Это следует из декларации, опубликованной на сайте прокуратуры. Кроме того, раскрыл доход за 2018 год и. о. главы татарстанского Следкома. Раскрыли заработки и ректоры вузов Казани.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ рассказал о новых кадровых перестановках в регионе. Исполняющим обязанности главы администрации Краснокамского района назначен Рустам Мусин. Исполняющим обязанности главы администрации Мишкинского района был назначен Павел Трапезников.



Хабиров прокомментировал инцидент с самоубийством сотрудницы Роспотребнадзора. В минувшие выходные в лесном массиве в Уфе была обнаружена сотрудница Роспотребнадзора Башкирии без признаков жизни. По предварительной версии, женщина могла покончить с собой после жесткого разговора с начальником. В рамках своих обязанностей специалист проверяла магазин «Ферма», владелец которого обратился с жалобой на закрытие магазина Хабирову во время «Инвестчаса». Сам Хабиров раскритиковал работу управления Роспотребнадзора республики за данные действия. Сегодня врио главы Башкирии назвал случай с инспектором надзорного ведомства, которая покончила жизнь самоубийством, трагедией, при этом добавив, что «это темная история».

В Оренбурге нашли убитыми директора коммерческой организации, его супругу и водителя. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

