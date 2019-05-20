Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Трансляцию ведет «Дождь».

Также он призвал правительство уйти в отставку и освободить от должности главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра обороны Украины Степана Полторака.



Ранее Зеленский назвал своей первой задачей на посту президента Украины прекращение огня в Донбассе.

Напомним, СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады. В качестве причины указан роспуск коалиции «Батькивщины» и «Самопомощи», а две оставшиеся фракции насчитывают менее половины конституционного состава. Отмечалось, что документ планируется подписать 20 мая, в день инаугурации Зеленского. Впрочем, позже представители избранного президента Украины доказали, что размещенный в СМИ проект указа — фейк.