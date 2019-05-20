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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

10:48, 20.05.2019 1
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Трансляцию ведет «Дождь».

Также он призвал правительство уйти в отставку и освободить от должности главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра обороны Украины Степана Полторака.

Ранее Зеленский назвал своей первой задачей на посту президента Украины прекращение огня в Донбассе.

Напомним, СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады. В качестве причины указан роспуск коалиции «Батькивщины» и «Самопомощи», а две оставшиеся фракции насчитывают менее половины конституционного состава. Отмечалось, что документ планируется подписать 20 мая, в день инаугурации Зеленского. Впрочем, позже представители избранного президента Украины доказали, что размещенный в СМИ проект указа — фейк.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:12
    ничего.... пообтешется в политике.зубы отрастит....
    может на украине жить получше станут....и у нас их сало подешевле появится. но интегрироваться с ними рановато. вон что с оборонкой произошло.
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