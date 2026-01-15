Экономическая активность показала уверенный рост в конце 2025 года

Во всех укрупненных отраслевых сегментах отмечался стабильный прирост объемов платежей

Фото: Максим Платонов

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в декабре 2025 года оказался на 4,0% выше средних показателей третьего квартала. Во всех укрупненных отраслевых сегментах отмечался стабильный прирост объемов платежей, сообщил Центробанк в своем телеграм-канале.

За четвертый квартал совокупный объем платежей вырос на 2,6%, компенсировав снижение на 7,3% по сравнению с третьим кварталом. Исключение составили отрасли добывающей промышленности, производства нефтепродуктов и государственные структуры.

Среди секторов экономики наибольший рост продемонстрировали производство автотранспортных средств (+29%), операции с недвижимостью (+68%) и сфера здравоохранения (+86%).

Темпы прироста замедлили сельское хозяйство (-01%), пищевое производство (-10%), розница (-47%), телекоммуникационные услуги (-61%) и финансовый сектор (-64%).

Ранее «Реальное время» писало, что ВБ предсказывает замедление российской экономики в 2026—2027 годах.

Ариана Ранцева