Прокурор Татарстана в 2018 году увеличил доход с 2,7 до 3,6 млн рублей

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По итогам 2018 года прокурор Татарстана Илдус Нафиков получил доход в размере 3,6 млн рублей. Это следует из декларации, опубликованной на сайте прокуратуры.

Напомним, в 2017 году Нафиков заработал чуть более 2,7 млн рублей. Таким образом, доход прокурора вырос более чем на 30%.

В собственности у него находятся земельный участок площадью 610 кв. м и жилой дом площадью 132 кв. м. Что касается движимого имущества, то Нафиков по-прежнем владеет автомобилем Nissan X-Trail. При этом из декларации пропали мотоцикл BMW F 650 GS, мотолодка «Казанка 5М7» и автоприцеп для перевозки грузов МЭСА. Вместо них появилось моторное судно Silver HAWK DC-520.

Супруга прокурора Татарстан увеличила доход с 2,8 до 2,9 млн рублей. В ее собственности также находятся квартира площадью 169,9 кв. м, два стояночных места и автомобиль Lexus GX 460.

