Цены на золото и серебро обновили рекорды на фоне заявлений Трампа

Рост спроса на защитные активы связан с опасениями торговой войны США и Европы из-за Гренландии

Цены на золото и серебро обновили рекорды в понедельник на фоне роста спроса на активы «тихой гавани» из-за ситуации вокруг Гренландии.Об этом сообщили в телеграм-канале «Интерфакс. Рынки».

Опасения трейдеров связаны с усилением давления со стороны президента США Дональда Трампа, заявляющего претензии на Гренландию. Участники рынка не исключают, что это может привести к масштабной торговой войне между США и Европой. В субботу Трамп заявил о намерении ввести с февраля пошлины в размере 10% для ряда европейских стран, выступающих в поддержку Дании и Гренландии. С 1 июня 2026 года тарифы для этих стран, по его словам, вырастут до 25% и будут действовать до достижения соглашения о «полной покупке Вашингтоном Гренландии».

По данным на 10:30 мск в понедельник, спотовая цена золота выросла на 1,6% и составила $4670,47 за унцию, серебра — на 3,4%, до $93,1755 за унцию. В ходе торгов цена золота поднималась до рекордных $4690,59 за унцию, серебра — до $94,1213 за унцию.

Ранее «Реальное время» писало, что фьючерсы на золото и серебро установили новые исторические максимумы.



Ариана Ранцева