Хабиров главе управления Роспотребнадзора по Башкирии: «С вами работать не буду»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работу управления Роспотребнадзора республики и заявил его руководителю Евгению Степанову, что не будет с ним работать. Соответствующую запись Хабиров разместил на своей странице в Facebook.

— Я как-то не очень верил во всеобщее кошмарение бизнеса со стороны надзирающих органов... Но этот случай показал, что многое еще нужно исправлять. С такой командой республиканского потребнадзора я работать не буду... Так же и с теми, кто до сих пор не осознал, что нельзя использовать государственные полномочия для подавления и издевательства над предпринимателями, — написал Хабиров.

Речь идет о внеплановой проверке фермерского магазина-кафе в Уфе, которое управление республиканского Роспотребнадзора закрыло и выписало штраф на сумму около 900 тысяч рублей. «С вами работать не буду», — заявил Степанову Хабиров. Свою позицию врио главы Башкирии собирается довести до федерального руководства надзорного органа.

