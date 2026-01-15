Сатановский — о шансах России на рынке Ирана: «Вера в то, что нам повезет «на халяву», — это сказки»

Наиболее уязвимыми к новым пошлинам могут оказаться Китай, Индия и Турция

Реакция российских экспертов на инициативу США по введению пошлин для стран-партнеров Ирана оказалась неоднозначной. Согласно распоряжению американского лидера Дональда Трампа, государства, ведущие бизнес с Исламской Республикой Иран, будут обязаны уплачивать пошлину в 25% при осуществлении любых торговых операций с Соединенными Штатами.

Президент Института Ближнего Востока и экономист Евгений Сатановский скептически оценил перспективы выхода России на иранский рынок за счет вытеснения китайских, турецких и индийских компаний. В разговоре с «Реальным временем» он заявил:

— Вера в то, что нам повезет «на халяву», — это сказки братьев Гримм. Наше старое российское желание получить что‑то за чужой счет, ничего при этом не делая, никуда не исчезло.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Наиболее уязвимыми к новым пошлинам могут оказаться Китай, Индия и Турция. При этом эксперты отмечают, что КНР редко меняет свою позицию под давлением подобных мер. Как правило, Пекин ищет обходные пути: использует альтернативные логистические маршруты, внедряет новые расчетные механизмы и принимает нестандартные решения.

Подробнее читайте в материале «Почему пошлины Трампа в 25% для стран-партнеров Ирана — хорошо для России?».

Рената Валеева