Инвестфонд Noble Capital потребовал $225 млрд от России за столетние облигации
Истцы требуют признания обязательств России по облигациям, выпущенным еще в 1916 году Российской империей
Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD обратился в Федеральный суд США с иском против России, Министерства финансов, Центрального банка и Фонда национального благосостояния на сумму $225 миллиардов, пишет РБК.
Истцы требуют признания обязательств России по облигациям, выпущенным еще в 1916 году Российской империей. По мнению истца, эти задолженности могут быть покрыты за счет заблокированных российских государственных активов, возникших вследствие наложенных после 2014 и 2022 годов санкций.
Юристы подчеркнули, что реальные перспективы удовлетворения требований фонда практически отсутствуют. Однако эксперты полагают, что основной мотив подачи иска заключается в попытке оказать влияние на возможную правовую альтернативу санкционной конфискационной политике Запада в отношении замороженных российских активов. Они рассматривают этот судебный акт скорее как тактический инструмент, направленный на тестирование правовых возможностей и расширение пространства переговоров относительно судьбы арестованных активов и урегулирования украинского кризиса.
