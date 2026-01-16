За 2025 год инфляция достигла уровня 5,59%

Продукты подорожали меньше ожидаемого, услуги показали умеренный рост

Фото: Мария Зверева

По данным Росстата, инфляция в России в 2025 году составила 5,59%, оказавшись существенно ниже предварительных оценок ведомств. Показатель декабря оказался еще скромнее: месячный прирост индекса потребительских цен зафиксирован на отметке 0,32%, тогда как в ноябре было зафиксировано повышение на 0,42%.

«Индекс потребительских цен в декабре 2025 года относительно ноября увеличился лишь на 0,32%, а по отношению к аналогичному периоду предыдущего года достиг отметки 105,59%», — сообщается в отчете статистического ведомства.

При этом продовольствие в декабре подорожало на 0,43% против ноябрьского прироста в 0,69%, в результате годовой показатель составил 5,24%. Цены на непродовольственные товары поднялись незначительно — на 0,34% за декабрь и 2,99% за весь год. Стоимость услуг увеличилась умеренно: в течение месяца — на 0,15%, за год — на 9,3%.

Минэкономразвития прогнозировало уровень инфляции по итогам года на уровне около 6,8%, Центральный банк допускал диапазон 6,5—7%. Однако динамика конца года превзошла ожидания властей, продемонстрировав снижение годовых показателей и уменьшение ежемесячного роста цен.

Ранее «Реальное время» писало, что инфляция в России ускорилась до 6,27% годовых.

Ариана Ранцева