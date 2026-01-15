Индекс Мосбиржи закрылся снижением на 0,05%

Несмотря на неопределенность начала дня, индекс сумел вернуться к уровням выше 2700 пунктов.

Фото: Артем Дергунов

Российский фондовый рынок завершил основные торги четверга незначительным падением индекса Мосбиржи на 0,05%. Бенчмарк российского рынка потерял несколько пунктов и остановился на отметке 2701,32 пункта. Несмотря на неопределенность начала дня, индекс сумел вернуться к уровням выше 2700 пунктов.

Среди компаний, показавших наилучшую динамику, выделялись акции «Интер РАО» (+3,38%), группы «Позитив» (+1,52%), ММК (+1,27%). Однако были и те, кто закончил день в минусе: бумаги «Селигдара» (-1,40%), «Русала» (-1,39%), «Норникеля» (-0,98%).

Эксперты из «БКС Мир Инвестиций» и Freedom Finance Global считают, что в ближайшее время индекс Мосбиржи останется волатильным, удерживаясь в рамках 2675—2775 пунктов. Ожидается, что колебания курса доллара продолжатся в границах от 77,5 до 79,5 рубля, а курс китайского юаня закрепится около отметки 11—11,3 рубля.



Ариана Ранцева