В ПФО продажи пива увеличились на 14,42% по итогам лета 2025 года

При этом в августе 2025-го производство пива снизилось на 7,03% год к году

Фото: Артем Дергунов

В Приволжском федеральном округе по итогам июня — августа 2025 года продажи пива увеличились на 14,42%, или до 18,7 млн литров на 1 тыс. человек. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦРПТ — оператора системы маркировки «Честный знак».

Отмечается, что продажи этого алкогольного напитка выросли во всех федеральных округах. Сильнее всего — в Дальневосточном ФО (+38,15% год к году, до примерно 18 млн литров на 1 тыс. человек). На третьем, после ПФО, месте по динамике — Северо-Западный ФО (+12,72%, до 19,1 млн литров, на четвертом — Северо-Кавказский ФО (почти +20%, до 3,701 млн литров). В Сибирском ФО продажи пива увеличились на 24,16%, до 21,5 млн литров, в Уральском ФО — на 10,76%, почти до 22,18 млн литров, в Центральном ФО — на 11,83%, до 16,8 млн литров, в Южном — на 16,46%, до 17,09 млн литров.

При этом в августе 2025-го производство пива снизилось на 7,03% год к году, до 808,5 тыс. литров. Сильнее всего снизилось производство слабоалкогольного пива (крепостью до 3%) — на 20%, до 8 тыс. литров.

В Московской пивоваренной компании считают, что производить пива стали меньше из-за сложности на пивном рынке, в связи с резким ростом акцизов с января 2025-го. В начале этого года ставка налога для пива с содержанием алкоголя от 0,5% до 8,6% увеличилась с 27 до 30 руб. за 1 литр. Повышение сбора спровоцировало подорожание алкогольных напитков. Так, по состоянию на август 2025-го пиво стоит в среднем 158,6 рубля за литр (с июня 2024-го ценник увеличился на 21,53%).

Ранее сообщалось, что продажи спиртного в России за 11 месяцев 2025 года упали почти на 10%.

Также в Казани утвердили границы исторического пивоваренного завода Петцольда.

Никита Егоров