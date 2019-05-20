Зеленский вступил в должность президента Украины
Владимир Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады в понедельник принес присягу на Конституции Украины и Пересопницком Евангелии, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государств. Трансляцию ведет «Дождь».
Избранный президент Украины получил нагрудный знак президента Украины, гербовую печать и булаву.
«Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире», — сказал глава государства.
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