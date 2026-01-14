Спрос на бриллианты будет расти медленно из-за высоких кредитных ставок

Горнодобывающие компании накапливают запасы, чтобы избежать падения цен

Спрос на бриллианты в наступившем году будет восстанавливаться медленно, поскольку высокие кредитные ставки в США, крупнейшем потребителе драгоценных камней, будут продолжать оказывать давление на покупателей, пишет РИА «Новости».

Индекс цен на бриллианты в 1 карат упал почти на 10% за прошедший год, при этом заметнее всего подешевели мелкие камни весом 0,3—0,5 карата, потерявшие около четверти стоимости. Тем временем крупные бриллианты показали минимальное снижение цен, вплоть до роста в некоторых категориях.

Компании, добывающие алмазы, принимают меры для стабилизации ситуации: так, компания De Beers значительно сократила объемы продаж, создав значительные запасы необработанных алмазов. Однако эксперты предупреждают, что постепенное возвращение запасов на рынок должно происходить осторожно, чтобы не вызвать резкого снижения цен. Аналитики отмечают, что общий тренд пока остается неблагоприятным: цены на сырье остаются стабильными, а мировые расходы на украшения уменьшились. Дополнительным фактором является распространение искусственных лабораторных бриллиантов, которые становятся все доступнее и привлекательнее для массового потребителя.

Ранее «Реальное время» писало, что эксперты ожидают восстановления цен на алмазы в следующем году.



Ариана Ранцева