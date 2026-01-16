Новости экономики

Доллар и евро потеряли позиции, согласно данным Центробанка

19:10, 16.01.2026

Доллар потерял почти 70 копеек, евро уменьшил стоимость на 1 рубль 27 копеек

Фото: Реальное время

Центральный Банк России объявил новые официальные курсы основных мировых валют на период с 17 по 19 января 2026 года.

Согласно опубликованному решению регулятора, доллар снизился на 69,48 копейки, установив отметку в 77,8332 рубля.

Аналогично европейская валюта потеряла 1,27 рубля, опустившись до уровня 90,5366 рубля.

Китайский юань также показал снижение курса на 8,92 копейки, зафиксировавшись на отметке 11,151 рубля.

Вчера «Реальное время» писало, что индекс Мосбиржи закрылся со снижением на 0,05%.

Ариана Ранцева

