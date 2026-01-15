В Telegram распространяются криптоботы с липовыми лицензиями

В таких документах часто отсутствует информация о выдавшей их организации, а некоторые боты используют бланки, якобы выданные ФСФР, ликвидированной в 2013 году

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило о новой схеме обмана в Telegram. Злоумышленники создают боты, имитирующие торговлю цифровыми активами, и пытаются убедить пользователей в своей легитимности с помощью фальшивых документов.

Правоохранители выявили характерные признаки поддельных лицензий. В частности, в таких документах часто отсутствует информация о выдавшей их организации. Более того, некоторые боты используют бланки, якобы выданные Федеральной службой по финансовым рынкам, которая была ликвидирована еще в 2013 году.

Особого внимания заслуживает указание вида деятельности как «криптовалютные операции», который вообще не входит в перечень лицензируемых направлений.

Сейчас мошенники начали выманивать коды авторизации, представляясь автошколами. Преступники легко получают сведения об обучающихся — открытые страницы в социальных сетях, чаты учеников или публичные группы автошколы.

Наталья Жирнова