Татарстан получил почти 96 миллиардов рублей из федерального бюджета в 2025 году

Субвенции и субсидии стали основой финансовой поддержки региона

Фото: Артем Дергунов

Татарстан получил в 2025 году из федерального бюджета и федеральных фондов около 96,1 млрд рублей межбюджетных трансфертов.

Из них наибольшую долю составили субсидии — 83,4 млрд рублей, субвенций поступило в сумме 7,1 млрд рублей, дотаций — всего лишь 303,7 млн рублей, иных межбюджетных трансфертов — 5,0 млрд рублей, поступления из федеральных фондов получены в сумме 305,7 млн рублей.

Средства распределены согласно утвержденному бюджету и предназначены исключительно для целевого финансирования конкретных расходов республики.

Ариана Ранцева