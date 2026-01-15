Новости экономики

Татарстан получил почти 96 миллиардов рублей из федерального бюджета в 2025 году

17:26, 15.01.2026

Субвенции и субсидии стали основой финансовой поддержки региона

Фото: Артем Дергунов

Татарстан получил в 2025 году из федерального бюджета и федеральных фондов около 96,1 млрд рублей межбюджетных трансфертов.

Из них наибольшую долю составили субсидии — 83,4 млрд рублей, субвенций поступило в сумме 7,1 млрд рублей, дотаций — всего лишь 303,7 млн рублей, иных межбюджетных трансфертов — 5,0 млрд рублей, поступления из федеральных фондов получены в сумме 305,7 млн рублей.

Средства распределены согласно утвержденному бюджету и предназначены исключительно для целевого финансирования конкретных расходов республики.

Ранее «Реальное время» писало, что Минпромторг откажется от прямых субсидий в электронной промышленности.

Ариана Ранцева

Экономика Татарстан

