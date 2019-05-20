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И.о. главы татарстанского Следкома раскрыл доход за 2018 год

09:59, 20.05.2019
И.о. главы татарстанского Следкома раскрыл доход за 2018 год
Фото: tatarstan.sledcom.ru

В 2018 году и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Татарстану Марат Зарипов получил доход в размере 2,8 млн рублей. Это следует из сведений о доходах, опубликованных на сайте СК.

У него в собственности есть жилое помещение площадью 8,6 кв. м и квартира площадью 94,7 кв. м. Супруга Зарипова в прошлом году заработала 564,3 тыс. рублей. В собственности у нее находится автомобиль Volkswagen.

Напомним, в 2017 году Зарипов заработал около 2,2 млн рублей, его супруга — 28,6 тыс. рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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