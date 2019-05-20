Ректоры казанских вузов раскрыли доходы за 2018 год

Фото: Максим Платонов

Ректоры вузов Казани раскрыли заработок за 2018 год. Декларации опубликованы на сайтах высших учебных заведений.

Самым богатым среди ректоров стал глава КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов, заработавший 21,1 млн рублей. 10,2 млн рублей он получил от продажи земельного участка с домом. В собственности у ректора остались квартира и машино-место. Супруга заработала 420,5 тыс. рублей, в собственности у нее Lexus NX.



Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров в прошлом году получил доход в размере 8,1 млн рублей. В собственности у него четыре земельных участка, два жилых дома, две квартиры, нежилое помещение и недостроенный объект. Супруга Гафурова заработала 690 тыс. рублей, она имеет машину Audi А8L.

Ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко заработал 7,3 млн рублей. У него есть два земельных участка, дом, дача, квартира, а также два автомобиля: Volkswagen Tiguan и BMW 528i.

Ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов по итогам 2018 года задекларировал доход в размере 7,2 млн рублей. Он имеет две квартиры, земельный участок и ГАЗ М-21 («Волга»). Его супруга заработала 586 тыс. рублей.

Подробности о доходах ректоров в 2017 году читайте в материале «Реального времени».