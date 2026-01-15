Экономист Беляев предложил изменить подход к расчету прожиточного минимума

С 2021 года в России прожиточный минимум на одного человека составляет 44,2% от медианной зарплаты

Фото: Артем Дергунов

Прожиточный минимум следует увеличить до 50%, а то и до 60% от уровня медианной зарплаты. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Он подчеркнул, что менять саму систему расчетов прожиточного минимума не нужно, но у нее, как и у любого статистического показателя, есть нюансы.

— Один из них относится к доле прожиточного минимума от этой медианной зарплаты. С 2021 года в России прожиточный минимум на одного человека составляет 44,2% от данного заработка. Ну, можно говорить, что надо не 44%, а, допустим, 50%, а то и выше 60%, чтобы подтягивать, наоборот, нижние слои, ведь медианная зарплата — это показатель, при котором половина работников получает больше, а половина — меньше, — считает эксперт.



При этом аналитик добавил, что важна не сама величина прожиточного минимума, а дальнейшие действия по решению определенных вопросов.

— Прожиточный минимум — это же, так сказать, опорная точка, начальная. Вопрос не к самому этому показателю как к таковому, а какие выводы из него следуют и что с ним дальше делать, какие нужно действия предпринимать, куда стремиться? А что с ним дальше делать — это уже вопрос дискуссионный, и он зависит от благосостояния страны, от ее темпов роста, от эффективности, от истории с бюджетом и так далее, — резюмировал Беляев.

Никита Егоров