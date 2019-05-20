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Минниханов встретился с Москальковой и обсудил итоги Координационного совета уполномоченных по правам человека

13:23, 20.05.2019
Минниханов встретился с Москальковой и обсудил итоги Координационного совета уполномоченных по правам человека
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Встреча прошла в Доме правительства РТ.

Стороны обсудили итоги заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в РФ. Также в эти дни в Казани состоялись семинар-совещание уполномоченных по правам человека в субъектах РФ и заседание Совета уполномоченных по правам человека, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее в Казани прошел Координационный совета уполномоченных по правам человека в РФ, на котором, в частности, Москалькова прокомментировала протесты против строительства храма в Екатеринбурге.

ОбществоВласть Татарстан
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