Минниханов встретился с Москальковой и обсудил итоги Координационного совета уполномоченных по правам человека

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Встреча прошла в Доме правительства РТ.



Стороны обсудили итоги заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в РФ. Также в эти дни в Казани состоялись семинар-совещание уполномоченных по правам человека в субъектах РФ и заседание Совета уполномоченных по правам человека, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее в Казани прошел Координационный совета уполномоченных по правам человека в РФ, на котором, в частности, Москалькова прокомментировала протесты против строительства храма в Екатеринбурге.