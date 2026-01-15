«Эксперт РА»: россияне активно страховали жизни в 2025 году — рост заявлений на 29,4%

В денежном выражении этот вид страхования достиг 1,5 трлн рублей за период январь — сентябрь прошлого года

Фото: Динар Фатыхов

За период январь — сентябрь 2025 года объем страхового рынка достиг 2,8 трлн рублей, показав прирост в 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее динамичным сегментом остается страхование жизни, которое выросло на 29,4% и достигло 1,5 трлн рублей. При этом сегмент иного страхования, чем страхование жизни, продемонстрировал более скромный рост — всего 1,1%, составив 1,3 трлн рублей.

По прогнозам агентства «Эксперт РА», итоговые показатели 2025 года будут отличаться от текущих трендов. Ожидается, что объем страхования жизни может остаться на уровне 2024 года или незначительно снизиться — прогнозируемый прирост составит от 0 до -2%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На 2026 год агентство «Эксперт РА» дает более оптимистичные прогнозы. Ожидается общий рост страхового рынка на 4—6%. При этом сегмент страхования жизни может увеличиться на 0—3%, а страхование иное, чем страхование жизни, — продемонстрировать более значительный рост в 9—10%.

Напомним, что, согласно другому исследованию, страховой рынок России к 2026 году достигнет объема в 4,47 трлн рублей.

Наталья Жирнова