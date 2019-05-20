Хабиров рассказал о кадровых перестановках в Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ рассказал о новых кадровых перестановках в регионе.

Исполняющим обязанности главы администрации Краснокамского района назначен Рустам Мусин. Ранее он трудился в кресле руководителя Мишкинского района. Экс-глава Краснокамского района Разиф Гильмуллин ушел со своей должности в связи с отзывом допуска к государственной тайне.

«Краснокамский район у нас лихорадило. Надеемся, что новый глава района наведет порядок. Это очень сильный и хороший район», — подчеркнул Хабиров.

Исполняющим обязанности главы администрации Мишкинского района был назначен Павел Трапезников.

Напомним, накануне сообщалось, что замминистра молодежной политики и спорта Башкирии была назначена Яна Гайдук.