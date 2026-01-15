Госдума утвердила новую схему поддержки инвестиций в регионах

Фото: Мария Зверева

Госдума поддержала проект закона, направленный на улучшение условий для привлечения инвестиций в российские регионы. Документ устанавливает единый порядок поддержки инвестиционных проектов на федеральном и региональном уровнях.

Это решение было принято в рамках поручений президента Владимира Путина, прозвучавших на Петербургском международном экономическом форуме. Основная цель инициативы — создать единую систему, позволяющую эффективно привлекать инвестиции в регионы и муниципальные образования.

Новый закон вводит понятие «регионального инвестиционного стандарта», которое включает в себя назначение специальных уполномоченных на местах, отвечающих за взаимодействие с инвесторами. Планируется создать механизм регулярного контроля и оценки эффективности принятых мер, осуществляемых Минэкономразвития совместно с властями регионов.

По мнению председателя профильного думского комитета Максима Топилина, новый закон станет важной частью стратегии по увеличению объема инвестиций в страну к 2030 году.

Наталья Жирнова