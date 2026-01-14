Новости экономики

Банк России снизил курсы основных валют на 15 января 2026 года

18:54, 14.01.2026

Доллар потерял почти 28 копеек, евро — около 20 копеек

Фото: Реальное время

Центральный банк России объявил новые официальные курсы валют на 15 января 2026 года.

Согласно данным регулятора, доллар США подешевел на 28,16 копейки и теперь составляет 78,5711 рубля.

Евро также потерял в стоимости, опустившись на 20,09 копейки до отметки 92,1964 рубля.

Китайский юань показал снижение курса на 3,44 копейки, установив новый уровень в 11,2419 рубля.

Ариана Ранцева

