Банк России снизил курсы основных валют на 15 января 2026 года
Доллар потерял почти 28 копеек, евро — около 20 копеек
Центральный банк России объявил новые официальные курсы валют на 15 января 2026 года.
Согласно данным регулятора, доллар США подешевел на 28,16 копейки и теперь составляет 78,5711 рубля.
Евро также потерял в стоимости, опустившись на 20,09 копейки до отметки 92,1964 рубля.
Китайский юань показал снижение курса на 3,44 копейки, установив новый уровень в 11,2419 рубля.
