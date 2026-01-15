Шаров — о пошлинах США для стран-партнеров Ирана: «Нам только выгодно»

Новые пошлины могут вынудить страны пересмотреть свою тарифную политику

Фото: Мария Зверева

Во вторник, 13 января, президент США Дональд Трамп объявил о введении 25‑процентных пошлин для стран, ведущих бизнес с Ираном. Согласно заявлению, любая страна, осуществляющая торговые операции с Исламской Республикой Иран, будет обязана уплачивать эту пошлину при ведении бизнеса с Соединенными Штатами. Трамп подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно и не подлежит пересмотру.

Под новые ограничения потенциально попадают ключевые торговые партнеры Ирана — Китай, ОАЭ, Турция, Ирак и Индия. В России новые пошлины вызывают неоднозначную реакцию. Гендиректор ГК «РусИранЭкспо» Александр Шаров считает, что они могут сыграть на руку российским компаниям:

— Нам это на руку. Если введут косвенные пошлины на торговую цену — нам только выгодно. Торговые потоки идут в Турцию, Эмираты, Китай. У нас десятки торговых партнеров, включая Иран. На нас и так уже все пошлины есть.

скриншот аккаунта ГК "РусИранЭкспо"

Эксперт также указал на возможность наращивания поставок пшеницы в Иран — в настоящее время этот рынок занимают США, Великобритания, Австралия и Канада, но не Россия. По мнению Шарова, новые пошлины могут вынудить эти страны пересмотреть свою тарифную политику.

Вместе с тем прогнозировать конкретные последствия для отдельных регионов России пока затруднительно. Председатель Торгово‑промышленной палаты Республики Татарстан Шамиль Агеев призывает к осторожности в оценках. Открытые рассуждения на эту тему могут спровоцировать обратную реакцию — в частности, повлиять на объемы экспорта и импорта.

Подробнее читайте в материале «Почему пошлины Трампа в 25% для стран-партнеров Ирана — хорошо для России?».

Рената Валеева