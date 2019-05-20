Премьер-министр Украины объявил об отставке правительства страны
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны уходит в отставку, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.
Также он призвал освободить от должности главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра обороны Украины Степана Полторака. Сегодня Зеленский вступил в должность президента Украины.ОбществоВласть
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