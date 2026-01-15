Новости экономики

Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков составила 15,1%

16:26, 15.01.2026

Данные получены Банком России по результатам мониторинга первой декады января 2026 года

Фото: micheile henderson на Unsplash

По данным мониторинга Банка России, максимальная процентная ставка по рублевому вкладу среди десяти крупнейших российских банков в первой декаде января 2026 года составила 15,1%. Эта информация была опубликована на официальном сайте регулятора.

Кроме того, были приведены средние значения максимальной ставки по разным срокам размещения денежных средств:

  • до 90 дней — 14,52%;
  • от 91 до 180 дней — 14,75%;
  • от 181 дня до 1 года — 14,03%;
  • сроком свыше 1 года — 12,36%.

Ранее «Реальное время» писало, что страховой рынок России к 2026 году достигнет объема в 4,47 трлн рублей.

Ариана Ранцева

Экономика

