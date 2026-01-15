Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков составила 15,1%

Данные получены Банком России по результатам мониторинга первой декады января 2026 года

По данным мониторинга Банка России, максимальная процентная ставка по рублевому вкладу среди десяти крупнейших российских банков в первой декаде января 2026 года составила 15,1%. Эта информация была опубликована на официальном сайте регулятора.

Кроме того, были приведены средние значения максимальной ставки по разным срокам размещения денежных средств:

до 90 дней — 14,52%;

от 91 до 180 дней — 14,75%;

от 181 дня до 1 года — 14,03%;

сроком свыше 1 года — 12,36%.

Ариана Ранцева