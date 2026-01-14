Инфляция в России ускорилась до 6,27% годовых

Фото: Артем Дергунов

Минэкономразвития России опубликовало отчет, согласно которому уровень инфляции на 12 января 2026 года составил 6,27% в годовом выражении. За период с начала месяца стоимость продуктов питания увеличилась на 1,4%, особенно заметен скачок цен на овощи и фрукты, которые подорожали сразу на 7,88%. Цены на прочие виды продуктов поднялись незначительно — всего на 0,92%, пишет ТАСС.

Одной из главных причин резкого увеличения темпов инфляции стало решение правительства повысить ставку НДС с 20 до 22% с первого числа текущего года. Это привело к увеличению стоимости многих товаров и услуг. В частности, на услуги рост цен оказался самым значительным и составил целых 1,81%.

Продукты питания продолжают оставаться главной причиной ускорения инфляции. Но одновременно наблюдается умеренный рост цен на непродовольственные товары, который составил лишь 0,74% за указанный период. Таким образом, инфляционные процессы развиваются неоднородно по различным сегментам экономики.

Ариана Ранцева