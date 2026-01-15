Доходы от нефти и газа в России рухнули на 23,8% в прошлом году
Министерство финансов Российской Федерации опубликовало отчет, согласно которому объем нефтегазовых доходов государства в 2025 году уменьшился на 23,8%, составив 8,477 триллиона рублей. Год назад этот показатель находился на отметке 11,131 триллиона рублей, пишет ТАСС.
Особенно резкое падение произошло в декабре прошлого года, когда нефтегазовые поступления снизились сразу на 43,3%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув уровня 447,8 миллиарда рублей. Относительно ноября ситуация ухудшилась тоже значительно — сокращение составило 15,7%.
