Россия отказалась признать ответственность за царские облигации 1916 года

Москва потребовала отозвать иск инвестиционного фонда Noble Capital, сославшись на советский декрет 1918 года об отказе от долгов

Российские власти категорически отвергли обвинения американского инвестиционного фонда Noble Capital относительно ответственности Российской Федерации за выпуск царских облигаций 1916 года. Об этом сообщил представитель юридической фирмы Marks & Sokolov Сергей Соколов, пишет РБК.

Сергей Соколов подчеркнул, что советская власть отменила этот долг еще в 1918 году, а российское правительство неоднократно заявляло о своей непричастности к обязательствам царской эпохи. Кроме того, он добавил, что российские власти требуют немедленного отзыва судебного иска, поданного американским судом против России.

Фонд Noble Capital ранее обратился в Федеральный суд Нью-Йорка с иском на сумму около $225 миллиардов долларов, утверждая, что владеет ценными бумагами российского государства, выпущенными в 1916 году. Эти бумаги якобы представляют собой долговые обязательства Российской империи, которые советская власть объявила недействительными почти сто лет назад.

Но представители России утверждают, что исковые требования являются юридически несостоятельными и указывают на принятый в США закон «Об иммунитете иностранных государств», согласно которому иностранные государства обладают иммунитетом от судебного преследования.

Судьба данного дела имеет важное значение, поскольку истец намерен взыскать средства путем обращения взыскания на зарубежные активы России, заблокированные санкциями Запада. Если требование удастся реализовать, это станет первым подобным случаем в международной практике и откроет путь другим кредиторам предъявлять аналогичные претензии.



Ариана Ранцева