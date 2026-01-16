Экономист Колташов: «Цветочный ажиотаж в нашем обществе потихоньку спадает»

В России цветы могут подорожать не более чем на 5% в 2026 году

Фото: Максим Платонов

В России цветы могут подорожать не более чем на 5% в 2026 году. Таким прогнозом с «Реальным временем» поделился экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Ранее стало известно, что по итогам 2025-го цветы подорожали на 5%. Согласно статистике портала «Чек Индекс», букет цветов в среднем стоит около 3,9 тыс. рублей.

— Я думаю, мы будем наблюдать такую же низкую динамику роста цен на цветы (+5%, — прим. ред.), несмотря на то, что Голландия от нас теперь далеко и мы получаем цветы и собственные, и латиноамериканские, и из Средней Азии. Мне кажется, что цветочный ажиотаж в нашем обществе потихоньку спадает. Ранее цветы были очень популярны на 8 Марта, однако сегодня даже в этот праздник данный подарок отходит, так сказать, на второй план. Современные женщины предпочитают уже другие, презенты, например качественный шоколад или интересные ароматы, — поделился своим мнением эксперт.

Никита Егоров