Стали известны даты проведения съезда исламских банков ОИС в Казани

Мероприятие пройдет в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026»

Фото: Динар Фатыхов

Стали известны даты проведения съезда исламских банков ОИС в Казани. Мероприятие пройдет в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026» — 14—15 мая.

— Впервые состоится съезд исламских банков, организуемый Национальным Банком России. Нами подготовлен каталог проектов со всей России, соответствующий принципам шариата и призванный найти инвесторов из числа арабских фондов или банков. Уже показывали в Стамбуле на Саммите и в Эмиратах, где 10 декабря прошли

заседание МПК и деловой форум. Дальше будем работать по фондам, — об этом сообщила руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина в рамках итоговой коллегии.

Напомним, что ранее международный регулятор исламских финансов AAOIFI начал работу в Татарстане. Центр станет площадкой для координации усилий по развитию исламских финансовых инструментов в России и странах СНГ, повышению уровня прозрачности и стандартизации рынка. Также 14 мая состоится официальное открытие Года «Казань — культурная столица исламского мира» в рамках международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum».

Луиза Игнатьева