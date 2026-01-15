Татарстан лидирует по размеру запрашиваемых кредитов в России — в среднем на 1,2 млн рублей

В 2025 году жители страны в среднем запрашивали кредиты наличными на сумму 730 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

По данным маркетплейса «Финуслуги», в 2025 году жители России в среднем запрашивали кредиты наличными на сумму 730 тысяч рублей. При этом самым высоким показателем отличился Татарстан, где средняя сумма кредитных запросов составила 1,2 миллиона рублей.

На втором месте по размеру запрашиваемых кредитов оказалась Москва с показателем 1,1 миллиона рублей. Третью позицию заняла Московская область, где средняя сумма кредита достигла 959,9 тысячи рублей.

В то же время самые скромные кредитные запросы были зафиксированы в Ставропольском крае — 268 тысяч рублей. Невысокие показатели также отмечены в Алтайском крае (506 тысяч рублей) и Кемеровской области (529 тысяч рублей).

Согласно анализу «Финуслуг», средний срок запрашиваемого кредита в 2025 году составил 3,2 года. Типичный заемщик — мужчина 37 лет (доля мужчин среди заемщиков — 67,4%, женщин — 32,6%). Более 46% обратившихся за кредитом имеют высшее образование.

Напомним, что общая задолженность организаций Татарстана превысила 5 трлн рублей.

Наталья Жирнова