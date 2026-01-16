В Белоруссии ужесточают регулирование криптобанков и цифровых токенов

Фото: Максим Платонов

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, регулирующий деятельность в сфере цифровых знаков‑токенов и криптобанков. Об этом сообщил телеграм‑канал «Пул Первого», близкий к пресс‑службе главы государства.

Документ призван укрепить позиции Беларуси как лидера в области финансовых IT‑технологий. В рамках нововведений будут создаваться условия для работы криптобанков на территории республики. Согласно указу, чтобы выйти на рынок, криптобанк обязан получить статус резидента Парка высоких технологий и быть включенным в специальный реестр криптобанков при Национальном банке.

Напомним, сейчас в Telegram распространяются криптоботы с липовыми лицензиями. В таких документах часто отсутствует информация о выдавшей их организации, а некоторые боты используют бланки, якобы выданные ФСФР, ликвидированной в 2013 году.

Наталья Жирнова