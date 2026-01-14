Минфин уточнил перечень услуг на платежном рынке, облагаемых НДС с начала 2026 года

С 1 января 2026 года вступают в силу изменения, согласно которым ряд операций на платежном рынке станут объектом налогообложения НДС. Ранее применявшаяся льгота в виде освобождения от налога на добавленную стоимость прекратила свое действие в конце 2025 года, сообщил Минфин.

Теперь НДС придется уплачивать за оказание ряда услуг физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включая выпуск и перевыпуск банковских карт, смену PIN-кодов, обслуживание карточных счетов, эквайринг и процессинг. Отдельно выделены также прочие операции с пластиковыми картами, не относимые к банковским продуктам.

При этом сохраняется освобождение от уплаты НДС для переводов денежных средств по банковским счетам, используемых для оплаты покупок по картам, а также услуг банков по информированию клиентов относительно операций по таким счетам и наличию средств на них.

Ариана Ранцева