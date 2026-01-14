Фьючерсы на золото и серебро установили новые исторические максимумы

По состоянию на 15:59 мск цена составила $4 650,1 за унцию

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex достигла исторического максимума, превысив отметку $4 650 за тройскую унцию, сообщает ТАСС.

По состоянию на 15:59 мск цена составила $4 650,1 за унцию, показывая рост на 1,11%. К 16:15 мск стоимость снизилась незначительно, до $4 641,3 за унцию (+0,92%).

Одновременно с золотом подорожало и серебро. Фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года также установил новый исторический рекорд, достигнув отметки $92,195 за унцию к 16:11 мск (+6,78%). Ранее, в течение сессии, серебро торговалось на уровне $91,61 за унцию (+6,11%).

Ранее «Реальное время» писало, что золото может подорожать до $5 тысяч за унцию в 2026 году.



Ариана Ранцева