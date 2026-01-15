Экономист объяснила, почему серебро рекордно выросло в цене

Инвесторы активно скупают защитные активы в последние дни на фоне геополитической напряженности

Главный экономист Банка ЗЕНИТ Марина Никишова рассказала о причинах рекордного роста цен на серебро в январе:

— Биржевые котировки на серебро достигли очередного исторического максимума, превысив 91$ за унцию. Инвесторы активно скупают защитные активы в последние дни на фоне геополитической напряженности и уголовного расследования против главы ФРС Дж. Пауэлла. Кроме того, события в Иране и возможное вмешательство США подливают масла в огонь.

Также, по словам эксперта, поддержку рынку серебра оказали ожидания дальнейшего снижения процентных ставок ФРС в этом году после публикации данных по инфляции в США. В декабре годовой индекс потребительских цен в стране остался на уровне 2,7%.

«Если геополитическая ситуация не изменится, серебро вполне может спекулятивно устремиться к отметке 100$ за унцию. Соотношение в паре золото/серебро (GSR) находится уже чуть выше 50, что ниже исторического значения в 65 за последние два десятилетия. Это говорит о том, что серебро сильно разогналось, и в краткосрочной перспективе мы не исключаем коррекцию до 25% от текущих уровней. Если геополитический фон улучшится — коррекционные движения неизбежны», — прогнозирует Марина Никишова.