Новости экономики

13:20 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Биткоин обновил максимум стоимости с середины ноября

15:16, 14.01.2026

По данным биржи Binance, стоимость криптовалюты выросла почти на 5%

Биткоин обновил максимум стоимости с середины ноября
Фото: Динар Фатыхов

Цена биткоина превысила отметку в $95 тысяч, достигнув уровня, который в последний раз наблюдался 17 ноября прошлого года, пишет ТАСС.

По данным биржи Binance, стоимость криптовалюты выросла почти на 5%, зафиксировавшись на значении около $95,743 тысячи долларов. Однако менее чем через десять минут рост немного снизился, опустив цену до отметки чуть ниже $95,449 тысячи долларов.

В декабре «Реальное время» писало, что курс биткоина за сутки снизился почти на 5 тыс. долларов.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть563.8
  • Нижнекамскнефтехим79
  • Казаньоргсинтез66.7
  • КАМАЗ82.9
  • Нижнекамскшина39.6
  • Таттелеком0.604

Спецпроекты

Рекомендуем