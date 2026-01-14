Биткоин обновил максимум стоимости с середины ноября
По данным биржи Binance, стоимость криптовалюты выросла почти на 5%
Цена биткоина превысила отметку в $95 тысяч, достигнув уровня, который в последний раз наблюдался 17 ноября прошлого года, пишет ТАСС.
По данным биржи Binance, стоимость криптовалюты выросла почти на 5%, зафиксировавшись на значении около $95,743 тысячи долларов. Однако менее чем через десять минут рост немного снизился, опустив цену до отметки чуть ниже $95,449 тысячи долларов.
В декабре «Реальное время» писало, что курс биткоина за сутки снизился почти на 5 тыс. долларов.
