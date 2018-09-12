Итоги дня: 150 тысяч казанцев без воды, нападение в Бугульме и Дуэльный кодекс РФ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за среду, 12 сентября.

В Казани из-за аварии без воды остались 150 тыс. жителей Советского района — 340 многоквартирных жилых домов, 860 частных жилых домов, 124 административных здания, 26 детских садов, 8 школ, 2 гостиницы и 3 котельные. Временно водоснабжение оставшихся без воды зданий было организовано по резервной схеме с давлением в 2,4 атмосферы.

Сегодня в Бугульме трое грабителей напали на дом местного предпринимателя. Отбиваясь от преступников, мужчина смертельно ранил двух из них. Позже полиция задержала предполагаемого сообщника погибших, который непосредственного участия в нападении не принимал, но подозревается в организации этого преступления. По факту сегодняшнего нападения возбуждено сразу два уголовных дела. МВД Татарстана расследует обстоятельства разбоя, в котором предприниматель и его семья являются потерпевшими. А вот Следком по РТ подозревает Деданина в убийстве при превышении пределов необходимой обороны. «Реальное время» выяснило подробности этой истории.

Президент России Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года без предварительных условий. Однако в Японии эту идею не поддержали. Там считают, что договор должен подразумевать разрешение территориальных споров.



Также сегодня российский лидер рассказал о подозреваемых в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — Александре Петрове и Руслане Боширове. По его словам, они являются «гражданскими» и «ничего там особенного и криминального нет». Путин, кроме того, призвал выступить «отравителей» перед средствами массовой информации, на что Петров заявил, что на следующей неделе даст комментарий СМИ.

Продолжается обсуждения видеообращения, в котором директор Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Так, сегодня запустили Zolotow Challenge и стали вызывать главу Росгвардии на бои подушками и поединки по крестикам-ноликам. Кроме того, депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение нижней палаты проект Дуэльного кодекса РФ. Он объяснил необходимость его принятия тем, что «в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения».