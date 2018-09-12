Zolotow Challenge: главу Росгвардии вызывают на бои подушками и поединок по крестикам-ноликам

В Сети запустили Zolotow Challenge, цель которого вызвать главу Росгвардии Виктора Золотова на дуэли.

Так пользователи интернета отреагировали на видеообращение генерала, в котором он вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Участники флешмоба указывают, что Навальный и Золотов находятся в неравном положении, так как глава Росгвардии лучше подготовлен физически. Поэтому предлагают Золотову сразиться на подушках, в крестики-нолики, в скоростном поедании различных блюд, в «Майнкрафт» и даже в поединке по профильному ЕГЭ по математике.

Так Золотов ответил на расследование Фонда борьбы с коррупцией о том, что с 2018 года Росгвардия по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева начала закупать продукты у мясокомбината «Дружба народов», чьи владельцы близки к премьеру, а стоимость закупок выросла в несколько раз.