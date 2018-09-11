Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль, пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную»

Глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение, в котором вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

Так он отреагировал на расследование возглавляемого оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией о закупке продуктов втридорога у связанного с властью поставщика.

«Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — сказал глава ведомства.



Ранее в Фонде борьбы с коррупцией сообщили, что с 2018 года Росгвардия по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева начала закупать продукты у мясокомбината «Дружба народов», чьи владельцы близки к нему, а стоимость закупок выросла в несколько раз. Позже в ведомстве заявили, что расследование ФБК является заведомо сфальсифицированным и провокационным.