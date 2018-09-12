В Бугульме отбивший нападение бизнесмен получил статус подозреваемого

По факту сегодняшнего нападения на дом учредителя ООО «Изобилие» в Бугульме возбуждено сразу два уголовных дела. МВД Татарстана расследует обстоятельства разбоя, в котором предприниматель Евгений Деданин и его семья являются потерпевшими.

А вот Следком по РТ подозревает Деданина в убийстве при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). Данная статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Сейчас предпринимателя, по данным канала Mash, допрашивают в Бугульме в качестве подозреваемого.

Напомним, по предварительным данным, к Деданиным ворвались двое неизвестных с огнестрельным оружием, связали бизнесмена и его жену, угрожали их детям и требовали денег. Хозяин дома смог вырваться и, схватив нож, дал отпор нападавшим. В результате оба они скончались еще до приезда спецслужб.

Сегодня же полиция задержала предполагаемого сообщника погибших, который непосредственного участия в нападении не принимал, но подозревается в организации этого преступления.