В Бугульме задержали преступника, скрывшегося после атаки на дом предпринимателя — Mash
В Бугульме задержали преступника, который скрылся после неудачной атаки на дом предпринимателя Евгения Деданина.
Его «Форд» остановили на Советской улице, передает Mash.
Также выяснилось, что вместе с Деданиным и его женой во время ограбления был друг семьи. Сами грабители были вооружены пистолетами, но все равно не смогли выстоять против хозяина, у которого были ножи.
Ранее сообщалось, что в Бугульме трое грабителей напали на дом местного предпринимателя. Отбиваясь от преступников, мужчина смертельно ранил двух из них. «Реальное время» выяснило подробности этой истории.Происшествия Татарстан
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