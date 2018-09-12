Путин об «отравителях Скрипалей»: «Ничего криминального нет, они гражданские»

Президент РФ Владимир Путин рассказал о подозреваемых в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — Александре Петрове и Руслане Боширове. По его словам, они являются «гражданскими».

«В принципе, мы, конечно, посмотрели, что это за люди, мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет», — цитируют Путина «Ведомости».

Ранее прокуратура Великобритании предъявила обвинения по «делу Скрипалей» россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову. Также британская полиция опубликовала снимки с видеокамер, зафиксировавших передвижения мужчин. После чего СМИ выяснили, что подозреваемый в отравлении Скрипалей «агент ГРУ» оказался бизнесменом-уголовником из Одессы.