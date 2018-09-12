В Госдуму РФ внесли проект Дуэльного кодекса
Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение нижней палаты проект Дуэльного кодекса Российской Федерации. Документ появился в базе данных Госдумы РФ.
Автор объясняет необходимость принятия Дуэльного кодекса тем, что «в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения».
Согласно документу, дуэль может происходить только между равными по служебному положению, а в противном случае она недопустима.
При этом государственный или муниципальный служащий, получивший вызов на дуэль от простого гражданина, обязан отклонить вызов, предоставив последнему право искать удовлетворения в судебном порядке.
Накануне директор Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение, в котором вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Сегодня россияне запустили Zolotow Challenge и стали вызывать главу Росгвардии на бои подушками и поединки по крестикам-ноликам.ОбществоВласть
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