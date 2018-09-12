В Советском районе Казани без воды остались 150 тысяч человек

В Казани из-за аварии без воды остались 150 тыс. жителей Советского района, в том числе и 1,6 тыс. детей.

Как сообщает пресс-служба МЧС РТ, на пересечении улиц Аграрная — Жиганова примерно в 12 часов дня произошел прорыв кабеля. В результате аварии оказался обесточен Восточный водопроводный узел. Без холодного водоснабжения остались 340 многоквартирных жилых домов, 860 частных жилых домов, 124 административных здания, 26 детских садов, 8 школ, 2 гостиницы и 3 котельные.

По данным МУП «Водоканал», водоснабжение оставшихся без воды зданий организовано по резервной схеме с давлением в 2,4 атмосферы. Работы по ремонту кабеля должны завершиться в 17.00.

Ранее 3 сентября в Перми из-за прорыва на сетях теплоснабжения произошло отключение горячей воды в 109 жилых домах.